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    «Динамо» справилось с ОФК в Братском кубке

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    В матче Братского кубка «Динамо» победило сербский ОФК со счетом 2:0.

    Ярослав Гладышев
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    Ярослав Гладышев

    Автогол в этом поединке в пассиве Александра Джермановича, а забитый мяч в активе Ярослава Гладышева.

    В первых матчах Братского кубка московское «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ОФК из Белграда разгромно проиграл ЦСКА (0:4).

    Братский кубок
    «Динамо», Москва (Россия) — ОФК (Сербия) — 2:0 (1:0)
    Голы: Джерманович, 37 — в свои ворота (1:0). Гладышев, 51 (2:0)«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный, 60), Лаксальт (Кутицкий, 75), Скопинцев, Колодин (Майсторович, 4), Фернандес (Лепский, 60), Фомин (Бителло, 46), Окишор (Лесовой, 75), Муми Нгамале (Грулев, 60), Тюкавин (Макаров, 60), Гладышев
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