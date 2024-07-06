«Динамо» справилось с ОФК в Братском кубке

Ярослав Гладышев Фото: globallookpress.com
Автогол в этом поединке в пассиве Александра Джермановича, а забитый мяч в активе Ярослава Гладышева.
В первых матчах Братского кубка московское «Динамо» уступило «Партизану» (2:2, 2:4 пен.), а ОФК из Белграда разгромно проиграл ЦСКА (0:4).
Братский кубок
«Динамо», Москва (Россия) — ОФК (Сербия) — 2:0 (1:0)
Голы: Джерманович, 37 — в свои ворота (1:0). Гладышев, 51 (2:0)«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный, 60), Лаксальт (Кутицкий, 75), Скопинцев, Колодин (Майсторович, 4), Фернандес (Лепский, 60), Фомин (Бителло, 46), Окишор (Лесовой, 75), Муми Нгамале (Грулев, 60), Тюкавин (Макаров, 60), Гладышев