Семак: Толкать судью — это перебор

Главный тренер «Зенита»не оставил в стороне потасовку между игроками в матче Летнего Кубка с аргентинским «Тальересом» (1:0).

«Это же южноамериканцы. Многие матчи чемпионата Аргентины проходят с большим градусом. И сегодня не было исключения. Все хотят побеждать. Это абсолютно понятно. Что касается толчков арбитра, конечно, это перебор. Что касается каких-то стыков и всего остального, это футбол», — сказал Семак на пресс-конференции.

В конце матча судья Кирилл Левников показал две красные карточки участникам потасовки — защитнику «Зенита» Нуралы Алипу и игроку «Тальереса» Матиасу Галарсе. Также в Летнем кубке играют «Црвена Звезда» и «Сочи».