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    В «Ницце» объявили о подписании контракта с Ндомбеле

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    Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле стал игроком «Ниццы». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

    Танги Ндомбеле
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    Танги Ндомбеле

    Стало известно, что Ндомбеле подписал контракт с «Ниццей» до лета 2026-го года. Игрок перешел во французский клуб на правах свободного агента.

    Напомним, что полузащитник пополнил состав «Тоттенхэма» в 2019-м году, перейдя из «Лиона» за 55 млн. фунтов. После окончания нынешнего сезона стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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  • 27/06/2024

    • В прошедшем сезоне Ндомбеле выступал за «Галатасарай» на правах аренды, где провел 26 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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