В «Ницце» объявили о подписании контракта с Ндомбеле

Экс-полузащитникстал игроком. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Стало известно, что Ндомбеле подписал контракт с «Ниццей» до лета 2026-го года. Игрок перешел во французский клуб на правах свободного агента.

Напомним, что полузащитник пополнил состав «Тоттенхэма» в 2019-м году, перейдя из «Лиона» за 55 млн. фунтов. После окончания нынешнего сезона стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне Ндомбеле выступал за «Галатасарай» на правах аренды, где провел 26 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.