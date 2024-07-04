Личка поделился мнением о возможных перехода Миранчука и Дзюбы в «Динамо»

Главный тренервысказался о возможных подписаниях экс-игроковв стан «бело-голубых».

«Могут ли Антон Миранчук или Артём Дзюба оказаться в "Динамо"? Это большие игроки. Конечно, иметь таких футболистов в команде — это приятно для тренера. Но у нас в нападении номер один — Тюкавин.

Дзюба чаще оказывался бы на скамейке, потому что я буду делать ставку на Тюкавина. По Миранчуку — посмотрим», — приводит слова Лички «Советский спорт».

Напомним, что после окончания сезона 2023/2024 Антон Миранчук и Артем Дзюба покинули «Локомотив», сейчас оба игрока являются свободными агентами.