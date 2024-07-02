Сборные США и Уругвая сыграют между собой в рамках заключительного тура группы C. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

США

Сборная США занимает второе место в группе C, записав на свой счет 3 очка в двух матчах. Перед заключительным туром американцы при равном количестве очков с Панамой опережают конкурента за счет лучшей разницы мячей.

В первом туре подопечные Грегга Берхалтера без проблем разобрались с Боливией (2:0). Голами в составе «звездно-полосатых» отличились Пулишич и Балогун.

Во втором матче американцы потерпели неожиданное поражение от Панамы (1:2), поставив себя в непростое положение перед решающим третьим туром. Стоит отметить, что в этой встрече сборная США с 18-й минуты играла в меньшинстве после удаления Веа.

Уругвай

Сборная Уругвая гарантировала себе место в плей-офф благодаря победам в обоих матчах группового этапа. «Небесно-голубые» даже в случае собственного поражения и победы Панамы в параллельном матче с большой долей вероятности сохранят первую строчку из-за хорошей разницы мячей.

На старте турнира подопечные Марсело Бьелсы обыграли Панаму со счетом 3:1. Голами в составе уругвайской сборной отличились Максимилиано Араухо, Нуньес и Винья.

Во втором туре сборная Уругвая не пожалела Боливию, отправив в ворота соперника пять безответных мячей (5:0). По голу на свой счет записали Пельистри, Нуньес, Максимилиано Араухо, Вальверде и Бентанкур.

Личные встречи

Сборные США и Уругвая встречались между собой пять раз. На счету уругвайцев две победы, американцы оказались сильнее в одной встрече и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч США — Уругвай с коэффициентом 1.85.