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    Выбьет ли Уругвай из Кубка Америки США?

    США — Уругвай. Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, Кубок Америки, 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Уругвай
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    Фоларин Балогун
    2 июля в третьем туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют США и Уругвай. Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч США — Уругвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа C 02 Июля 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 04:00 Уругвай

    Уругвай

  • Монтевидео
    •

    США

    Турнирное положение: США по итогам двух туров группового этапа Кубка Америки занимает второе место с тремя очками.

    Команда на три очка отстает от нынешнего соперника и по разнице мячей опережает третью Панаму, так что для выхода в плей-офф ей нужна победа или худший результат конкурента в параллельной игре с Боливией.

    США — Уругвай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре потерпела поражение от Панамы (1:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на товарищескую встречу (ничья) и нынешний турнир (победа).

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Тим Веа.

    Состояние команды: в последних четырех поединках — официальных и контрольных — США выиграли лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которой при этом будет противостоять один из фаворитов турнира, так что надежда лишь на недооценку с его стороны.

    Фоларин Балогун — лучший бомбардир команды на Кубке Америки с двумя голами.

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай по итогам двух туров Кубка Америки занимает первое место в группе с шестью очками.

    Команда на три очка опережает соперника и Панаму, и уже одной ногой вышла в плей-офф, но чтобы обойти «Селестес» им нужно побеждать с большой разницей мячей.

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    • Последние матчи: во втором туре Кубка Америки сборная в своей последней игре разгромила Боливию (5:0).

    Этот успех продлил серию побед коллектива в три поединка, один из которых был товарищеским, а два других прошли в рамках Кубка Америки.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах, которые пришлись на Кубок Америки и две товарищеские встречи, Уругвай ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

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    Такие результаты говорят о хорошей форме сборной, которая позволила ей практически обеспечить себе место в четвертьфинале турнира.

    Макси Араухо и Дарвин Нуньес — лучшие бомбардиры команды в Кубке Америки с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей США забивали обе команды

    • в трех последних матчах Уругвай выиграл

    • в четырех из пяти последних матчей Уругвая забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.35, победа Уругвая — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.73.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в последнем их поединке на Кубке Америки.

    При этом в трех из шести последних игр Уругвая был реализован тот же сценарий, так что и для них это нередкий расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.13.

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    США — Уругвай: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на футбол. Выбьет ли Уругвай из Кубка Америки США?
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