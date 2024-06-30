Шмейхель разочарован судейством в матче Германия — Дания на Евро-2024

Голкипер сборнойвысказался о решениях судей в матче 1/8 финала Евро-2024 против(0:2).

«Таков футбол наших дней. Я играю в него 23 года и до сих пор не знаю правил.

Пенальти в наши ворота? Я не уверен, что должен делать игрок, когда он бежит, а мяч попадает ему в руку с такого расстояния. Не совсем понимаю, что он должен был сделать со своей рукой, но определённо перевес сегодня был на их стороне (сборной Германии). Я больше не уверен, что футбол и здравый смысл сочетаются», — приводит слова Шмейхеля The Sun.

Напомним, что сначала арбитр отменил гол игрока сборной Дании Андерсена, был зафиксирован офсайд, а потом судья назначил пенальти в ворота национальной команды, который реализовал нападающий сборной Германии Кай Хаверц на 53-й минуте.