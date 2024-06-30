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    Ламин Ямаль и Альваро МоратаИспания — Грузия. Онлайн
  • 21:37
    • Англия одержала волевую победу над Словакией и вышла в четвертьфинал Евро-2024
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    Саутгейт: У меня до конца было ощущение, что исход матча еще не предрешен

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе над Словакией (2:1) и выходе команды в четвертьфинал Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Я очень горжусь игроками и характером, который они сегодня проявили. Все ребята, которые вышли на поле, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть это препятствие. Эти игроки всегда подталкивают друг друга и помогают друг другу, как делали это сегодня, и это принесло результат.

    У меня до конца было ощущение, что исход матча ещё не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно, но мы давили», — приводит слова Саутгейта BBC.

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    Сборная «трех львов» выиграла матч со счетом 2:1 в рамках дополнительного времени. В 1/4 финала Евро-2024 Англия сыграет против Швейцарии 6-го июля в 19:00 мск.

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