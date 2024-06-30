Дешам: Мы должны выйти в четвертьфинал

Главный тренер сборной Франциивысказался о предстоящем матче против Бельгии на Евро-2024.

«Мы должны выйти в четвертьфинал. Я стараюсь выбрать состав так, чтобы доставить сопернику как можно больше проблем. Я не делаю изменения ради изменений, но могу что-то менять. Это уже не групповой этап, это новое соревнование внутри турнира. Нужно быть эффективными. Чтобы выигрывать матчи, нужно забивать. Это происходит не по щелчку пальцев — необходимо прибавлять.

Мы смогли провести два хороших матча. Я чувствую, что игроки в предвкушении. Они знают, зачем они здесь. Бельгия тоже забила два гола на групповом этапе. Есть как опытные, так и менее опытные игроки. Напряжения быть не должно. Я знаю, что есть вещи, которые недопустимы. Это по-прежнему футбол, и команда, которая будет нам противостоять, также очень качественна.

На турнире тяжело всем. У большинства команд третий матч группового этапа был решающим. Самые сильные на бумаге команды стараются поддерживать свой уровень, но другие также работают», — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции в 1/8 финала Евро-2024 встретится с Бельгией завтра, 1-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.