Тренер Дании о матче 1/8 финала Евро-2024: Мы дадим бой хозяевам турнира

Главный тренер сборнойподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Евро-2024 с

«Важно верить в себя и в свои силы. В последние годы мы провели много матчей против сильных соперников. И мы всегда старались не уступать, так что наш дух закален.

Мы максимально сосредоточены и ждем не дождемся начала игры. Позади матчи в тяжелой группе, и мы готовы к следующему вызову. Для нас наступает очень важный момент, и мы дадим бой хозяевам турнира», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Германии и Дании в рамках 1/8 финала Евро-2024 состоится сегодня, 29-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.