29 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Германия и Дания. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Германия

Путь в 1/8 финала: Германия выиграла свою группу. Команда набрала 7 очков в трех матчах.

Теперь хозяева турнира вступают в борьбу в плей-офф. Получится ли добиться успеха в 1/8 финала?

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Последние матчи: Германия начала Евро с разгромной победой над Шотландией со счетом 5:1.

Во втором туре команда также выиграла, но скромнее. Германия одолела Венгрию 2:0.

В третьем туре бундестим едва не уступил Швейцарии. Однако Германия спаслась в концовке встречи и разошлась миром — 1:1.

Ориентировочный состав: Мануэль Нойер — Максимилиан Миттельштадт, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Йозуа Киммих — Роберт Андрих, Тони Кроос — Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц — Кай Хаверц.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: У Германии есть проблемы с составом. Из-за дисквалификации пропустит матч центральный защитник Та.

Под вопросом выход на поле Рюдигера. Ранее футболист получил небольшую травму.

Германия является фаворитом предстоящего матча. Букмекеры не верят, что бундестим допустят осечку. Высока вероятность, что хозяева одержат победу в основное время.

Дания

Путь в 1/8 финала: Дания по итогам трех матчей на Евро-2024 набрала три очка. Команда ни разу не победила и не проиграла.

Ранее датчане сыграли вничью со Словенией, Англией и Сербией. Разница мячей составила 2:2.

Последние матчи: Дания в первой игре Евро-2024 со Словенией шла фаворитом. Однако завоевать три очка не получилось. Встреча закончилась вничью 1:1.

С Англией датчане сыграли намного лучше. Команда могла даже победить, но в итоге команды не выявили сильнейшего. С Сербией у Дании также получилась ничья — на этот раз нулевая.

Ориентировочный состав: Каспер Шмейхель — Андреас Кристенсен, Йоахим Андерсен, Янник Вестергор — Александр Ба, Томас Дилэйни, Йоаким Меле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг — Кристиан Эриксен — Йонас Винд, Расмус Хойлунн.

Состояние команды: У Дании организованная оборона. Команда мало пропускает. В предстоящей встрече датчане также сосредоточатся на оборонительных действиях.

Букмекеры считают фаворитом Германию, однако датчане наверняка окажут достойное сопротивление. У бундестим не будет легкой прогулки.

Последний раз команды играли друг с другом в 2021 году. Тогда Германия и Дания сыграли вничью 1:1.

Статистика для ставок

Германия вышла в плей-офф с первого места в группе

Дания на групповом этапе трижды сыграла вничью

Последний раз команды играли друг с другом в 2021 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 6.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

Прогноз: В первом тайме стоит ждать осторожный футбол. По итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в матче будет назначен пенальти.

Ставка: пенальти — да за 2.97