ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Выиграет ли Германия домашний турнир?Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024 Болельщик сборной АлбанииДневник Евро. Сербский «позор», сумасшедшие фанаты сборной Албании и поножовщина Рональд АраухоУругвай — Боливия 5:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Возникнут ли проблемы у Германии?

    Германия — Дания. Прогноз и ставка на исход (к. 2.97) в матче Евро-2024 29 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на сборную Дании Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Германия — Дания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    29 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Германия и Дания. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Германия — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. 1/8 финала 29 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:00 Дания

    Дания

  • Копенгаген
    •

    Германия

    Путь в 1/8 финала: Германия выиграла свою группу. Команда набрала 7 очков в трех матчах.

    Теперь хозяева турнира вступают в борьбу в плей-офф. Получится ли добиться успеха в 1/8 финала?

    Германия — Дания: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.673.806.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: Германия начала Евро с разгромной победой над Шотландией со счетом 5:1.

    Во втором туре команда также выиграла, но скромнее. Германия одолела Венгрию 2:0.

    В третьем туре бундестим едва не уступил Швейцарии. Однако Германия спаслась в концовке встречи и разошлась миром — 1:1.

    Ориентировочный состав: Мануэль Нойер — Максимилиан Миттельштадт, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Йозуа Киммих — Роберт Андрих, Тони Кроос — Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц — Кай Хаверц.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: У Германии есть проблемы с составом. Из-за дисквалификации пропустит матч центральный защитник Та.

    Под вопросом выход на поле Рюдигера. Ранее футболист получил небольшую травму.

    Германия является фаворитом предстоящего матча. Букмекеры не верят, что бундестим допустят осечку. Высока вероятность, что хозяева одержат победу в основное время.

    Дания

    Путь в 1/8 финала: Дания по итогам трех матчей на Евро-2024 набрала три очка. Команда ни разу не победила и не проиграла.

    Ранее датчане сыграли вничью со Словенией, Англией и Сербией. Разница мячей составила 2:2.

  • Нестареющее чудо сборной Португалии. Пепе — старше трети стран-участниц Евро-2024
  • Когда-то защитник был будущим сборной Португалии и все еще является ее настоящим
  • 24/06/2024

    • Последние матчи: Дания в первой игре Евро-2024 со Словенией шла фаворитом. Однако завоевать три очка не получилось. Встреча закончилась вничью 1:1.

    С Англией датчане сыграли намного лучше. Команда могла даже победить, но в итоге команды не выявили сильнейшего. С Сербией у Дании также получилась ничья — на этот раз нулевая.

    Ориентировочный состав: Каспер Шмейхель — Андреас Кристенсен, Йоахим Андерсен, Янник Вестергор — Александр Ба, Томас Дилэйни, Йоаким Меле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг — Кристиан Эриксен — Йонас Винд, Расмус Хойлунн.

    Состояние команды: У Дании организованная оборона. Команда мало пропускает. В предстоящей встрече датчане также сосредоточатся на оборонительных действиях.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Букмекеры считают фаворитом Германию, однако датчане наверняка окажут достойное сопротивление. У бундестим не будет легкой прогулки.

    Последний раз команды играли друг с другом в 2021 году. Тогда Германия и Дания сыграли вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • Германия вышла в плей-офф с первого места в группе

    • Дания на групповом этапе трижды сыграла вничью

    • Последний раз команды играли друг с другом в 2021 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 6.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: В первом тайме стоит ждать осторожный футбол. По итогам 45 минут будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в матче будет назначен пенальти.

    Ставка: пенальти — да за 2.97

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Фернандес — Киз
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Паолини — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Перселл — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Табило — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Вахш — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Согдиана — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кызылкум — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джабб — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Таммека — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.49
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Германия — Дания: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. Возникнут ли проблемы у Германии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры