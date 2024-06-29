Кварацхелия отверг предложение «Наполи» о новом контракте

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузиине стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

Согласно предложенному соглашению, его зарплата должна была вырасти до € 5 млн в год, включая бонусы, и увеличиваться с каждым сезоном до € 7 млн в год к 2029 году.

Пока Кварацхелия и его агент Мамука Джугели не отвергли окончательно это предложение, а взяли время на раздумье, чтобы ответить после Евро-2024, где 23-летний хавбек находится в составе сборной Грузии.

Сейчас у Кварацхелии лежит на столе предложение от «ПСЖ» с зарплатой € 11 млн в год, но и на него пока окружение игрока не ответило согласием. В прошлом сезоне грузин сыграл 48 матчей за «Наполи», забил 12 голов, сделал 9 ассистов.