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    Кварацхелия отверг предложение «Наполи» о новом контракте

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    Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия не стал подписывать новый контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Согласно предложенному соглашению, его зарплата должна была вырасти до € 5 млн в год, включая бонусы, и увеличиваться с каждым сезоном до € 7 млн в год к 2029 году.

    Пока Кварацхелия и его агент Мамука Джугели не отвергли окончательно это предложение, а взяли время на раздумье, чтобы ответить после Евро-2024, где 23-летний хавбек находится в составе сборной Грузии.

  • Евро-2024 — долгожданный глоток свежего воздуха после однообразного клубного футбола
  • Такое можно увидеть только на уровне сборных
  • Сегодня

    • Сейчас у Кварацхелии лежит на столе предложение от «ПСЖ» с зарплатой € 11 млн в год, но и на него пока окружение игрока не ответило согласием. В прошлом сезоне грузин сыграл 48 матчей за «Наполи», забил 12 голов, сделал 9 ассистов.

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