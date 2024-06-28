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    В Берлине запретили проносить холодное оружие на территории стадионов Евро-2024

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    Власти Берлина установили запрет на пронос холодного оружия в фан-зоны и на территорию стадионов Евро-2024. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

    Полиция Германии на Евро-2024
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    Полиция Германии на Евро-2024

    Стало известно, что под запрет попали ножи с лезвием длиной более четырех сантиметров, топоры, мечи, кинжалы и сабли. Закон вступит в силу с 29-го июня.

    Сообщается, что в Берлине появился рост преступности с использованием ножей. Власти считают, что спортивные мероприятия «создают потенциал для жестоких столкновений, в том числе из-за употребления алкоголя».

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