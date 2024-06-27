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    Новичок Серии А хочет подписать экс-защитника «Реала» и «МЮ»

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    Бывший защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в переходе французского футболиста заинтересован «Комо».

    В следующем сезоне «Комо» будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Италии.

    Источник отмечает, что в «Комо» Варана хочет видеть главный тренер команды Сеск Фабрегас.

    При этом отмечается, что у итальянского клуба много конкурентов в борьбе за подписание экс-игрока «Реала» и «МЮ».

    Варан находится в статусе свободного агента посте истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

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    • В сезоне-2023/2024 Варан провел в английской Премьер-лиге 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Ранее сообщалось, что Варана хочет подписать клуб Лионеля Месси.

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