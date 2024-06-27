Новичок Серии А хочет подписать экс-защитника «Реала» и «МЮ»

Бывший защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в переходе французского футболиста заинтересован «Комо».

В следующем сезоне «Комо» будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Италии.

Источник отмечает, что в «Комо» Варана хочет видеть главный тренер команды Сеск Фабрегас.

При этом отмечается, что у итальянского клуба много конкурентов в борьбе за подписание экс-игрока «Реала» и «МЮ».

Варан находится в статусе свободного агента посте истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2023/2024 Варан провел в английской Премьер-лиге 22 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Варана хочет подписать клуб Лионеля Месси.