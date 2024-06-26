Экс-игрок «Краснодара» Волков: Хорошо, что в прошлом сезоне чемпионом стал «Зенит»

Новичок «Зенита» защитниквысказался о переходе в санкт-петербургский клуб.

«Зенит» выкупил 21-летнего Волкова у «Краснодара».

«Пришел с посылом — индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры. Хочу завоевывать трофеи, становиться чемпионом с "Зенитом". Помню напряженную борьбу между "Краснодаром" и "Зенитом" до последнего тура, но петербуржцы стали чемпионом. И это хорошо.

Решение было непростым, сначала все обдумал. Хотел бросить себе вызов в личностном росте, увидеть что‑то другое. Я воспитанник "Краснодара", всю свою карьеру и детство провел там. Спасибо клубу за то, что воспитали и дали возможность играть на высоком уровне.

Я смогу сыграть на нынешней позиции (правый защитник), в дополнении к этому — левый и правый вингер. Я начинал в детстве играть центральным нападающим, потом левым вингером в молодежке», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, ранее в этом месяце, помимо Волкова, игроками «Зенита» стали вратарь Евгений Латышонок, защитник Юрий Горшков и нападающий Максим Глушенков.