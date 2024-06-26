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    Брат Беллингема перейдет в клуб АПЛ

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    Атакующий полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем в ближайшее время может стать игроком «Кристал Пэлас».

    Джоб Беллингем
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    Джоб Беллингем

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Джоб входит в список главных трансферных целей «Кристал Пэлас».

    В переходе 18-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер лондонского клуба Оливер Гласнер.

    Также отмечается, что младшего брата Джуда Беллингема пытается приобрести не только «Кристал Пэлас».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Джоба Беллингема в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 18-летний футболист провел в Чемпионшипе 45 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

    Ранее сообщалось, что Джоб Беллингем может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», за которую до перехода в «Реал» выступал его брат Джуд.

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