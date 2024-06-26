Брат Беллингема перейдет в клуб АПЛ

Атакующий полузащитник «Сандерленда»в ближайшее время может стать игроком

По информации журналиста Фабрицио Романо, Джоб входит в список главных трансферных целей «Кристал Пэлас».

В переходе 18-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер лондонского клуба Оливер Гласнер.

Также отмечается, что младшего брата Джуда Беллингема пытается приобрести не только «Кристал Пэлас».

Transfermarkt оценивает стоимость Джоба Беллингема в 12 миллионов евро. В текущем сезоне 18-летний футболист провел в Чемпионшипе 45 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Джоб Беллингем может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», за которую до перехода в «Реал» выступал его брат Джуд.