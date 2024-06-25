Дания — Сербия: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на игру третьего тура Евро-2024 в группе С между сборными Дании и Сербии.

Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Александер Бах, Кристиан Эриксен, Пьерр Хейберг, Мортен Юльманн, Йонас Винн, Расмус Хойлунн, Йоаким Меле.

Сербия: Предраг Райкович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович, Неманья Гудель, Срджан Мияйлович, Андрия Живкович, Саша Лукич, Иван Илич, Лазар Самарджич, Александар Митрович.

Календарь и таблица Евро-2024

Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на нее можно посмотреть тут.