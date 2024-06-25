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    Дания и Сербия назвали составы на матч Евро-2024

    Дания — Сербия: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Дании Сборная Сербии
    Стали известны стартовые составы на игру третьего тура Евро-2024 в группе С между сборными Дании и Сербии.

    Расмус Хойлунн
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    Расмус Хойлунн

    Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Александер Бах, Кристиан Эриксен, Пьерр Хейберг, Мортен Юльманн, Йонас Винн, Расмус Хойлунн, Йоаким Меле.

    Сербия: Предраг Райкович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович, Неманья Гудель, Срджан Мияйлович, Андрия Живкович, Саша Лукич, Иван Илич, Лазар Самарджич, Александар Митрович.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Прогноз на нее можно посмотреть тут.

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