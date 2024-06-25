Дания — Сербия: составы, прогноз, коэффициенты

Расмус Хойлунн Фото: globallookpress.com
Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Александер Бах, Кристиан Эриксен, Пьерр Хейберг, Мортен Юльманн, Йонас Винн, Расмус Хойлунн, Йоаким Меле.
Сербия: Предраг Райкович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович, Неманья Гудель, Срджан Мияйлович, Андрия Живкович, Саша Лукич, Иван Илич, Лазар Самарджич, Александар Митрович.
Игра пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 по московскому времени.
Прогноз на нее можно посмотреть тут.