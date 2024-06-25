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    Дания победит и выйдет в плей-офф?

    Дания — Сербия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на исход в матче Евро-2024 25 июня 2024 года

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    25 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024, в котором сыграют сборные Дании и Сербии. Начало — в 22:00 мск. Дания — Сербия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 25 Июня 2024 года

    Дания

  • Копенгаген
    •  Дания 22:00 Сербия

    Сербия

  • Белград
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    Дания

    Турнирное положение: Дания на данный момент занимает второе место в группе. У команды в активе два очка. На групповом этапе датчане еще не побеждали и не проигрывали.

    Последние матчи: Дания в стартовом матче Евро-2024 шла фаворитом в игре против Словении. Однако добиться успеха не получилось. Встреча закончилась вничью 1:1.

    Дания — Сербия: коэффициенты букмекеров

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    Во 2-м туре Дания хорошо проявила себя в противостоянии с Англией. Команды не выявили сильнейшего (1:1).

    Ориентировочный состав: Каспер Шмейхель — Андреас Кристенсен, Йоахим Андерсен, Янник Вестергор — Виктор Кристиансен, Мортен Хьюлманд, Йоаким Меле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг — Кристиан Эриксен — Йонас Винд, Расмус Хойлунн.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Датчане намерены выйти из группы. Это задача-минимум. В случае победы над Сербией это точно удастся сделать.

    В 2024 году Дания еще не ни разу не уступала. Последний раз команда проигрывала в ноябре 2023 года Северной Ирландии в отборе на ЧЕ.

    В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. Однако у Дании чуть больше шансов одержать победу.

    Сербия

    Турнирное положение: Сербы разочаровывают своих поклонников. Команда замыкает таблицу квартета. Чтобы выйти в плей-офф, нужно очень сильно постараться.

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    • По итогам двух матчей Сербия забила один мяч и два пропустила.

    Последние матчи: Сербия в первом туре дала бой сборной Англии. Команда достойно выглядела и уступила с минимальным счетом.

    Во 2-м туре Сербия была очень близка ко второму поражению. Но в противостоянии со Словенией все-таки удалось вырвать ничью. Решающий мяч сербы забили в компенсированное время.

    Ориентировочный состав Предраг Райкович — Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Иван Илич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Тадич, Душан Влахович, Александар Митрович.

    Состояние команды: Сербия на нынешнем Евро никак не может найти свою игру. Прежде всего нужно улучшить реализацию. За 180 минут был забит лишь один мяч.

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    Для выхода в плей-офф Сербии нужна победа в заключительном туре. Если Англия в параллельной встрече не проиграет Словении, то есть шансы занять второе место.

    Сербы в 2024 году уступили дважды. Оба раза это произошло в товарищеских матчах. 21 марта было поражение от России (0:3), а 4 июня — от Австрии (1:2).

    Статистика для ставок

    • В 2024 году Дания еще не ни разу не уступала

    • Сербия на нынешнем Евро в двух встречах забила лишь один гол

    • 29 марта 2022 года Дания в товарищеском матче разгромила Сербию со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Дания — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.52, а победа Сербии — в 3.23.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: Дания произвела хорошее впечатление в первых двух матчах. Настало время победить. Команда завоюет три очка и выйдет в плей-офф.

    Ставка: победа Дании за 2.25.

    Прогноз: Обеим командам очень нужно выиграть. По этой причине в дебюте встречи никто не станет форсировать события. Вероятно, первый тайм завершится вничью.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.20.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Дания — Сербия.

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    Дания — Сербия. 25 июня пройдет матч третьего тура группового этапа Евро-2024, в котором сыграют сборные Дании и Сербии. Начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дания — Сербия с коэффициентом 2.25.
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