Дания
Сербия
Дания
Турнирное положение: Дания на данный момент занимает второе место в группе. У команды в активе два очка. На групповом этапе датчане еще не побеждали и не проигрывали.
Последние матчи: Дания в стартовом матче Евро-2024 шла фаворитом в игре против Словении. Однако добиться успеха не получилось. Встреча закончилась вничью 1:1.
Дания — Сербия: коэффициенты букмекеров
Во 2-м туре Дания хорошо проявила себя в противостоянии с Англией. Команды не выявили сильнейшего (1:1).
Ориентировочный состав: Каспер Шмейхель — Андреас Кристенсен, Йоахим Андерсен, Янник Вестергор — Виктор Кристиансен, Мортен Хьюлманд, Йоаким Меле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг — Кристиан Эриксен — Йонас Винд, Расмус Хойлунн.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Датчане намерены выйти из группы. Это задача-минимум. В случае победы над Сербией это точно удастся сделать.
В 2024 году Дания еще не ни разу не уступала. Последний раз команда проигрывала в ноябре 2023 года Северной Ирландии в отборе на ЧЕ.
В предстоящей встрече букмекеры не выделяют явного фаворита. Однако у Дании чуть больше шансов одержать победу.
Сербия
Турнирное положение: Сербы разочаровывают своих поклонников. Команда замыкает таблицу квартета. Чтобы выйти в плей-офф, нужно очень сильно постараться.
По итогам двух матчей Сербия забила один мяч и два пропустила.
Последние матчи: Сербия в первом туре дала бой сборной Англии. Команда достойно выглядела и уступила с минимальным счетом.
Во 2-м туре Сербия была очень близка ко второму поражению. Но в противостоянии со Словенией все-таки удалось вырвать ничью. Решающий мяч сербы забили в компенсированное время.
Ориентировочный состав Предраг Райкович — Милош Велькович, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Иван Илич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Тадич, Душан Влахович, Александар Митрович.
Состояние команды: Сербия на нынешнем Евро никак не может найти свою игру. Прежде всего нужно улучшить реализацию. За 180 минут был забит лишь один мяч.
Для выхода в плей-офф Сербии нужна победа в заключительном туре. Если Англия в параллельной встрече не проиграет Словении, то есть шансы занять второе место.
Сербы в 2024 году уступили дважды. Оба раза это произошло в товарищеских матчах. 21 марта было поражение от России (0:3), а 4 июня — от Австрии (1:2).
Статистика для ставок
- В 2024 году Дания еще не ни разу не уступала
- Сербия на нынешнем Евро в двух встречах забила лишь один гол
- 29 марта 2022 года Дания в товарищеском матче разгромила Сербию со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Дания — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.52, а победа Сербии — в 3.23.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.07 соответственно.
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Прогноз: Дания произвела хорошее впечатление в первых двух матчах. Настало время победить. Команда завоюет три очка и выйдет в плей-офф.
Ставка: победа Дании за 2.25.
Прогноз: Обеим командам очень нужно выиграть. По этой причине в дебюте встречи никто не станет форсировать события. Вероятно, первый тайм завершится вничью.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.20.
А еще есть прогноз на тоталы в матче Дания — Сербия.