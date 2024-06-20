Роналду, Руни, Мальдини и еще шесть молодых игроков, которые разрывали на Евро

Арда Гюлер и Ламин Ямаль в первых же матчах на Евро-2024 окончательно подтвердили статус будущих суперзвезд.

Крупный международный турнир, пожалуй, самое лучшее место для талантливых футболистов, которые хотят заявить о себе. В контексте текущего чемпионат Европы сразу же всплывает имя Ламина Ямаля.

В течение некоторого времени нередко можно было услышать о том, что этот 16-летний вингер обладает уникальными способностями. Но если вы не болельщик «Барселоны» или скаут какого-нибудь клуба, у вас наверняка не было желания проверять эту информацию. Всё изменилось в прошлую субботу.

Ямаль вышел в стартовом составе сборной Испании в матче против Хорватии (3:0) и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В конце первого тайма он ассистировал Даниэлю Карвахалю, автору третьего гола. При этом Ламин был главной проблемой для обороны соперника в течение всей игры.

Через несколько дней свое мастерство продемонстрировал Арда Гюлер. Полузащитник сборной Турции в матче против Грузии (3:1) забил один из самых красивых голов на этом турнире, точно пробив в дальнюю девятку из-за пределов штрафной площади.

Но Ямаль и Гюлер далеко не первые молодые игроки, которым удалось произвести фурор на Евро. GOAL составил рейтинг футболистов, которые в разное время заявили о себе на чемпионате Европы.

Йохан Фонлантен (Швейцария, Евро-2004)

Йохан Фонлантен globallookpress.com

Сборная Швейцарии слабо выступила на чемпионате Европы в 2004 году. Сначала швейцарцы сыграли вничью с Хорватией, а потом проиграли Англии и Франции.

Но при этом они были уверены, что в их составе появился игрок, который в будущем будет главной звездой национальной команды. Йохан Фонлантен произвел фурор в матче с Францией. В середине первого тайма 18-летний игрок поразил ворота действующих чемпионов Европы после паса от Рикардо Кабаньяса.

Фонлантен до сих пор остается самым молодым автором гола в истории Евро. До этого рекорд принадлежал Уэну Руни. Правда, в отличие от англичанина, швейцарский вингер провел довольно посредственную карьеру.

Паоло Мальдини (Италия, Евро-1988)

Паоло Мальдини globallookpress.com

Мальдини трижды попадал в символическую сборную по итогам чемпионата Европы. Впервые это случилось еще в 1988 году.

На Евро-1988 Мальдини играл на позиции левого защитника рядом с Карло Анчелотти, Франко Барези и Джанлукой Виалли.

В первом матче итальянцы сыграли вничью со сборной Германии, после чего одержали победы над Испание и Данией, которые обеспечили им участие в плей-офф.

В полуфинале «Скуадра Адзурра» вместе с Мальдини проиграла сборной СССР (0:2). Это был единственный матч, в котором будущая легенда «Милана» действительно сыграл не лучшим образом.

Букайо Сака (Англия, Евро-2020)

Букайо Сака globallookpress.com

Букайо Сака стал героем одного из самых знаменитых эпизодов на Евро-2020. В финальном матче против Италии талантливый вингер, которому тогда было всего лишь 19 лет, стремительно промчался мимо Джорджо Кьеллини, но был моментально наказан за свою дерзость: итальянский ветеран нагло схватил его за футболку и не позволил убежать в контратаку, которая вполне могла завершиться голом.

Три года назад Сака, не смотря на возраст, стал одним из ключевых игроков в команде Гарета Саутгейта. Свой единственный гол на этом турнире он забил в полуфинале против Дании, но на самом деле он был максимально полезен во всех играх, независимо от того, когда он появлялся на поле — с первых минут или со скамейки запасных.

В финале Букайо был одним из тех, кто не смог реализовать пенальти в послематчевой серии. Но даже после этого болельщики все равно продолжали хвалить его за прекрасную игру в течение всего турнира. Сейчас представить сборную Англии без него практически невозможно.

Кристиан Киву (Румыния, Евро-2000)

Кристиан Киву globallookpress.com

Киву — один из лучших защитников в истории румынского футбола. Пик его карьеры пришелся на период, когда он выступал за миланский «Интер», вместе с которым выиграл Лигу чемпионов в 2010 году.

Но впервые о нем заговорили еще в 2000 году, когда Киву в 19 лет поехал со сборной Румынии на чемпионат Европы.

В стартовом матче румыны выиграли у сборной Германии, после чего уступили Португалии. Это означало, что в заключительном матче группового этапа им нужно было побеждать Англию. На 22-й минуте Киву забил первый гол своей команды, которая в итоге одержала победу и вышла в плей-офф.

В четвертьфинале сборная Румынии вместе с Киву проиграла Италии, но молодой защитник все равно стал одним из открытий турнира.

Микаэль Лаудруп (Дания, Евро-1984)

Микаэль Лаудруп globallookpress.com

На Евро-1984 в составе сборной Дании был обладатель Золотого мяча-1977 Аллан Симонсен, нападающий Пребен Элкьяер и Франк Арнесен из «Аякса». А еще у них был Микаэль Лаудруп, дебютировавший на крупных турнирах в возрасте 19 лет.

После поражения от сборной Франции, вдохновленной игрой Мишеля Платини, датчане классно провели матч против Югославии, а одним из лучших в нем был Лаудруп. Микаэль стал автором двух результативных передач.

В следующем матче Дания выиграла у Бельгии, благодаря чему вышла в полуфинал, где уступила сборной Испании только в серии пенальти. К слову, Лаудруп реализовал свою удар, в отличие от опытного Элкьяера.

Криштиану Роналду (Португалия, Евро-2004)

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду попал в состав сборной Португалии на Евро-2004, несмотря на то, что в тот у момент у него за плечами был лишь один сезон в английской Премьер-лиге. В конечном итоге мы увидели слезы будущей легенды — его национальная команда проиграла в финале домашнего турнира сборной Греции.

Но для Криштиану это был успешный турнир. В стартовом матче против греков он вышел на замену во втором тайме и стал автором единственного гола португальцев. В конце концов, Роналду пробился в стартовый состав и в матче 1/2 финала против Нидерландов.

Сборная Португалии обыграла нидерландцев со счетом 2:1, а Роналду стал автором гола и результативной передачи.

Финал был гораздо менее приятным событием для Криштиану, но именно на этом турнире он впервые по-настоящему продемонстрировал свой высочайший уровень.

Педри (Испания, Евро-2020)

Педри globallookpress.com

2021 год стал самым насыщенным в жизни Педри. Полузащитник «Барселоны» после утомительного клубного сезона успел сыграть не только на Евро-2020, но и на олимпийском турнире в Токио.

На Евро Педри стал обладателем приза «Лучший молодой игрок» и попал в символическую сборную турнира. Он был одним из тех, благодаря кому сборная Испании дошла до полуфинала. К сожалению, «красная фурия» проиграла сборной Италии в серии пенальти.

На Евро-2020 Педри стал лидером по количеству передач на половине поля соперника. Он также продемонстрировал невероятное умение контролировать мяч. Неудивительно, что его стали называть новым Андресом Иньестой.

Ренату Саншеш (Португалия, Евро-2016)

Ренату Саншеш globallookpress.com

Давайте на некоторое врем забудем о недавних проблемах Саншеша. Во время Евро-2016 ни у кого не было сомнений в том, что Ренату станет одним из лучших футболистов мира.

Примечательно, что перед Евро во Франции он ни разу не появлялся в стартовом составе сборной Португалии, но в итоге стал ее ключевым игроком на том турнире.

Саншеш великолепно провел матч 1/4 финала против сборной Польши, сумев отличиться в основное время и в серии пенальти.

Несмотря на отсутствие результативных действий, в полуфинале и финале Ренату тоже сыграл на высочайшем уровне. В конечном итоге он был признан лучшим молодым игроком турнира, а его сборная вернулась домой с трофеем.

Уэйн Руни (Англия, Евро-2004)

Уэйн Руни globallookpress.com

Руни стал самым заметным игроком сборной Англии на Евро-2004. В следующие десять лет его имя постоянно мелькало на первых и последних страницах бульварных газет. В каком-то смысле он стал новой иконой английского футбола.

На Евро в Португалии Уэйн запомнился не только классной игрой, но и чересчур смелым поведением. В матче против сборной Франции он не побоялся врезать локтем легендарному защитнику Лилиану Тюраму.

Благодаря четырем голам Руни на групповом этапе сборная Англии вышла в плей-офф, где невероятно талантливого игрока поджидало разочарование. В матче 1/4 финала против Португалии Уэйн получил травму и был вынужден покинуть поле уже в середине первого тайма. Без Руни англичане проиграли португальцам и завершили выступление на турнире.