Сборные Дании и Сербии сыграют между собой в заключительном туре группы C. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Дания

Дания заработала два очка в двух матчах, что позволяет ей занимать вторую строчку в группе C. Для гарантированного выхода в плей-офф датчанам нужно сегодня обыгрывать сербов. Есть и другой вариант выхода из группы, при котором «алая гвардия» играет вничью, а Англия одержит победу над Словенией.

Сборная под руководством Каспера Юльманна стартовала на Евро ничьей со словенцами. Кристиан Эриксен вывел датчан вперед в первом тайме, а заключительную четверть матча сборная Словении зафиксировала итоговый результат — 1:1.

Во втором туре сборная Дании с таким же счетом разошлась миром с Англией. Матч состоялся 20 июня во Франкфурте. Кейн вывел англичан вперед на 18-й минуте, а Юльманн сравнял дальним ударом на 34-й.

Сербия

Сборная Сербии с одним набранным очком замыкает группу C. Для выхода в плей-офф «белым орлам» необходимо обыгрывать датчан, а также болеть за Англию, чтобы та не проиграла Словении.

Сербам не удалось отличиться забитыми мячами в стартовом матче против англичан. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу «трех львов», а единственный гол на 13-й минуте оформил Беллингем.

Подопечные Драгана Стойковича были близки к тому, чтобы проиграть и второй матч подряд. К 69-й минуте они уступали Словении со счетом 0:1 и только гол Йовича на 96-й минуте спас сербов от поражения (1:1), сохранив шансы на плей-офф.

Личные встречи

Сборные Дании и Сербии трижды встречались между собой. Во всех случаях победа оставалась за датчанами.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Дания — Сербия с коэффициентом 2.77.