До матча
Дания
Дания заработала два очка в двух матчах, что позволяет ей занимать вторую строчку в группе C. Для гарантированного выхода в плей-офф датчанам нужно сегодня обыгрывать сербов. Есть и другой вариант выхода из группы, при котором «алая гвардия» играет вничью, а Англия одержит победу над Словенией.
Сборная под руководством Каспера Юльманна стартовала на Евро ничьей со словенцами. Кристиан Эриксен вывел датчан вперед в первом тайме, а заключительную четверть матча сборная Словении зафиксировала итоговый результат — 1:1.
Во втором туре сборная Дании с таким же счетом разошлась миром с Англией. Матч состоялся 20 июня во Франкфурте. Кейн вывел англичан вперед на 18-й минуте, а Юльманн сравнял дальним ударом на 34-й.
Сербия
Сборная Сербии с одним набранным очком замыкает группу C. Для выхода в плей-офф «белым орлам» необходимо обыгрывать датчан, а также болеть за Англию, чтобы та не проиграла Словении.
Сербам не удалось отличиться забитыми мячами в стартовом матче против англичан. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу «трех львов», а единственный гол на 13-й минуте оформил Беллингем.
Подопечные Драгана Стойковича были близки к тому, чтобы проиграть и второй матч подряд. К 69-й минуте они уступали Словении со счетом 0:1 и только гол Йовича на 96-й минуте спас сербов от поражения (1:1), сохранив шансы на плей-офф.
Личные встречи
Сборные Дании и Сербии трижды встречались между собой. Во всех случаях победа оставалась за датчанами.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Дания — Сербия с коэффициентом 2.77.