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    УЕФА оштрафовала Данию за оскорбительный баннер, болельщикам выставят счет

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    Дания оштрафована на 10 тысяч евро за неприличный баннер болельщиков сборной в адрес УЕФА. Об этом сообщает ESPN.

    Болельщики сборной Дании
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    Болельщики сборной Дании

    Стало известно, что во время матча группового этапа Евро-2024 против Англии (1:1) болельщики сборной Дании вывесили баннер с оскроблениями в адрес УЕФА.

    Оскорбительный баннер болельщиков сборной Дании
    globallookpress.com

    «Мы заплатим штраф, но самое важное для нас, и мы уже начинаем это делать — выявить тех, кто принес этот баннер, а затем мы выставим им счет. Если мы найдем их, они смогут заплатить. Надеемся, что те, кто могут принести на стадион баннер с подобной лексикой, подумают дважды.

    В конце концов, это счет в 10 000 евро», — сказал директор Датского футбольного союза Эрик Броггер Расмуссен.

    После 2-х туров сборная Дании занимает 2-е место в группе С с 2 очками в активе. В следующем матче национальная команда сыграет против Сербии сегодня, 25-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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