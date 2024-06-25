УЕФА оштрафовала Данию за оскорбительный баннер, болельщикам выставят счет

оштрафована на 10 тысяч евро за неприличный баннер болельщиков сборной в адрес УЕФА. Об этом сообщает ESPN.

Стало известно, что во время матча группового этапа Евро-2024 против Англии (1:1) болельщики сборной Дании вывесили баннер с оскроблениями в адрес УЕФА.

Оскорбительный баннер болельщиков сборной Дании globallookpress.com

«Мы заплатим штраф, но самое важное для нас, и мы уже начинаем это делать — выявить тех, кто принес этот баннер, а затем мы выставим им счет. Если мы найдем их, они смогут заплатить. Надеемся, что те, кто могут принести на стадион баннер с подобной лексикой, подумают дважды.

В конце концов, это счет в 10 000 евро», — сказал директор Датского футбольного союза Эрик Броггер Расмуссен.

После 2-х туров сборная Дании занимает 2-е место в группе С с 2 очками в активе. В следующем матче национальная команда сыграет против Сербии сегодня, 25-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.