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    Рангник: Наш провал в первом тайме, безусловно, был психологическим

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Австрии Сборная Польши
    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о матче против Польши (3:1) на Евро-2024.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Первые 20 минут были, пожалуй, идеальными для нас. Мы должны были вести больше, чем 1:0, но потом мы как будто сбились с пути и начали терять мяч. Вот почему нам пришлось внести несколько изменений во втором тайме, и как только мы это сделали, мы полностью взяли игру под контроль.

    Наш провал в первом тайме, безусловно, был психологическим. Возможно, после первых 20 минут было слишком легко, и мы думали, что легко забьем еще один гол, или, может быть, это было как-то связано с давлением, но наша форма ухудшилась, и несколько игроков играли ниже своего уровня, а мы не можем себе этого позволить», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Таким образом, Австрия набрала три очка и поднялась на второе место в группе D. У Польши нет очков и последняя строчка.

    В последнем туре Польша сыграет с Францией, а Австрия с Нидерландами. Обе игры пройдут 25 июня.

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