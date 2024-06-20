Алекс Баэна прокомментировал интерес к нему «Барселоны»

Хавбек «Вильярреала» и сборной Испаниизнает об интересе к нему со стороныи получает удовольствие от стиля игры этой команды.

«Моё будущее? Мне нравится стиль игры "Барселоны". Эта команда владеет мячом, всегда атакует — такой футбол идёт мне на пользу. Когда ты нужен большим клубам, ты получаешь отличную возможность. Мы сядем и поговорим, если поступит предложение», — сказал Баэна на пресс-конференции перед матчем Евро-2024 со сборной Италии.

По итогам прошлого сезона 22-летний футболист стал лучшим ассистентом испанской Примеры, отдав 18 результативных передач в 45 матчах. Его контракт с «Вильярреал» действует до 2028 года, на Transfermarkt его цена составляет € 40 млн.