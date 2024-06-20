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    Аршавин: Игра шотландцев в матче против Швейцарии стала сюрпризом

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Шотландии Сборная Швейцарии
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил игру сборной Шотландии в матче против Швейцарии (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Они настолько были беспомощны против немцев, а сегодня показали достойную игру. Будто за эти два или три дня с ними что‑то случилось.

    Откуда‑то появились шотландский характер, шотландская боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Я не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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