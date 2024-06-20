Аршавин: Игра шотландцев в матче против Швейцарии стала сюрпризом

Бывший капитан сборной Россииоценил игру сборной Шотландии в матче против(1:1) во втором туре группового этапа Евро-2024.

«Небольшим сюрпризом стала игра Шотландии. Они настолько были беспомощны против немцев, а сегодня показали достойную игру. Будто за эти два или три дня с ними что‑то случилось.

Откуда‑то появились шотландский характер, шотландская боевитость. Несколько серьезных игроков у Шотландии есть. Я не думаю, что тренер специально не дал нагрузки к матчу против Германии», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В заключительном туре группового этапа Шотландия сыграет с Венгрией, а Швейцария встретится с Германией. Оба матча пройдут 23 июня.