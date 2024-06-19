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    Хорватия — Албания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча второго тура Евро-2024 между сборными Хорватии и Албании

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    Лука Модрич
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    Лука Модрич
    Сборная Хорватии в Гамбурге сыграет с Албанией в рамках второго тура группы B. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 16:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Хорватия

    В первом туре Евро-2024 сборная Хорватии не смогла удержать оборону против мощной Испании, проиграв со счетом 0:3. Матч выявил слабые места хорватской команды, особенно в защите, где испанцы доминировали, забив все три гола в первом тайме.

    Хорватия квалифицировалась на Евро-2024, заняв второе место в своей отборочной группе. Команда обеспечила себе место в финальной стадии благодаря победе над Арменией в последнем туре отборочного цикла. Под руководством Златко Далича, хорваты стремятся превзойти свое достижение на предыдущем Евро, где они остановились на стадии 1/8 финала.

    На групповом этапе Хорватии предстоит еще сыграть с Албанией и Италией, и команда нацелена на выход из группы. Отсутствие травмированных игроков, помимо Влашича, позволяет тренеру Даличу рассчитывать практически на полную обойму. Команда полна решимости доказать свою конкурентоспособность и преодолеть трудности, возникшие после первого матча.

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    Албания

    Сборная Албании впечатляюще начала своё выступление на Евро-2024, проведя первый матч против действующих чемпионов — итальянцев. Несмотря на то, что албанцы уступили со счётом 1:2, они показали характер, забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Уже на 22-й секунде матча отличился полузащитник «Сассуоло» Недим Байрами.

    Дорога на Евро-2024 для сборной Албании была непростой, но успешной. Они заняли первое место в своей отборочной группе E, опередив таких соперников, как Чехия и Польша. В восьми матчах албанцы одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение, забив 12 мячей и пропустив всего четыре. Особенно впечатляющей была победа над Чехией со счётом 3:0, что подчеркивает их способность к доминированию на поле.

    На групповом этапе Евро-2024 задачи у сборной Албании амбициозные, несмотря на то, что они попали в так называемую «группу смерти» с Испанией, Хорватией и Италией. Команда готова использовать все свои ресурсы, чтобы преподнести сюрприз и продемонстрировать, что даже будучи аутсайдером, они способны на сенсацию.

    Стоит отметить, что сборные Хорватии и Албании никогда не пересекались между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Хорватия — Албания с коэффициентом 2.02.

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