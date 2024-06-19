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    Амарал: «Спартак» не делал предложения Глушенкову и Горшкову

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    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что «красно-белые» не делали никаких официальных предложений о трансфере защитнику «Крыльев Советов» Юрию Горшкову и нападающему «Локомотива» Максиму Глушенкову.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Нет ли у вас ощущения, что вы проигрываете межсезонье? "Зенит" ведет себя агрессивно, это показали ситуации с Горшковым и Глушенковым.

    Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения. Горшков, Глушенков или Месси — важно, чтобы для него было честью выступать за "Спартак" в будущем, — цитирует Амарала корреспондент "Матч ТВ".

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    • Несколько дней назад журналист Иван Карпов рассказал, что "красно-белые" активируют пункт выкупа 25‑летнего Горшкова. Другой источник сообщил об интересе "Спартака" в Гулшенкову, который уже ранее играл за клуб.

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