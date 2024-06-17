«Наполи» сделал заявление в ответ на слухи о возможном уходе Кварацхелии

Пресс-служба «Наполи» в соцсетях опубликовала заявление клуба из-за слухов о будущем вингера

Ранее футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы Хвичи, заявил, что футболист может покинуть команду этим летом.

«В связи с заявлениями агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, "Наполи" напоминает, что у игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не выставлен на продажу. Агенты и отцы не решают будущее игрока, такие вопросы решает только клуб! Конец истории», — говорится в заявлении.

23-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач.