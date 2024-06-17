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    «Наполи» сделал заявление в ответ на слухи о возможном уходе Кварацхелии

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    Пресс-служба «Наполи» в соцсетях опубликовала заявление клуба из-за слухов о будущем вингера Хвичи Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Ранее футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы Хвичи, заявил, что футболист может покинуть команду этим летом.

    «В связи с заявлениями агента Кварацхелии, Мамуки Джугели, и его отца Бадри, "Наполи" напоминает, что у игрока есть трехлетний контракт с клубом. Кварацхелия не выставлен на продажу. Агенты и отцы не решают будущее игрока, такие вопросы решает только клуб! Конец истории», — говорится в заявлении.

    23-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 голевых передач.

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