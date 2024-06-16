Силвиньо: Албания могла вырвать ничью

Главный тренер сборной Албаниипрокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата Европы с Италией (1:2).

«Для нас это второй чемпионат Европы в истории сборной Албании. Непросто играть, когда в первом матче вы встречаетесь с очень сильной Италией. Но мы молодцы, что оставались в игре, могли бы даже вырвать ничью, но остановить розыгрыши Бареллы и Жоржиньо действительно сложно.

Мы готовили игру таким образом, чтобы опустить линию обороны и затем контратаковать. Во втором тайме было лучше», — приводит слова Силвиньо Sky Sport Italia.

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В группе с Италией и Албанией также находятся Испания и Хорватия. Их очный матч прошёл вчера, 15 июня. Игра закончилась разгромной победой испанцев со счётом 3:0. Сборная Италии встретится с Испанией 20 июня в 22:00 по московскому времени.