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    Саутгейт рассказал о волнении перед стартом Евро-2024

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями перед стартом Евро-2024.

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    «Это огромная честь — тренировать сборную своей страны и выступать на таком крупном турнире. Это так же волнительно, как было перед чемпионатом (мира) в России в 2018 году. Может, даже более волнительно.

    Если говорить о фаворитах, то вы видели, как сыграла Германия и как Испания провела первый тайм (в матче с Хорватией)», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

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    • Напомним, что сборная Англии встретится с Сербией в 1-м матче группового этапа Евро-2024. Матч состоится сегодня, 16-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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