Кака: Думаю, что у Англии очень хорошие защитники

Экс-полузащитник сборнойвысказался о перспективахна Евро-2024.

«Лично я не думаю, что оборона сборной Англии уязвима. На самом деле, я думаю, что у Англии очень хорошие защитники. Кроме того, дело не в отдельном игроке или конкретной линии, а в соревновании в целом. Это касается всех игроков на поле, потому что организация защиты начинается с нападающих.

Они отвечают за то, чтобы задать тон обороне и не дать ей дойти до критической точки. Поэтому, на мой взгляд, главное — найти правильный баланс в игре команды, а не концентрироваться на какой-то одной конкретной линии. Если вы сможете добиться такого баланса, это увеличит ваши шансы на победу», — приводит слова Кака Daily Mail.

Сборная Англии в 1-м матче группового этапа Евро-2024 сыграет против Сербии сегодня, 16-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.