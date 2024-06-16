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    Кака: Думаю, что у Англии очень хорошие защитники

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    Экс-полузащитник сборной Бразилии Кака высказался о перспективах Англии на Евро-2024.

    Кака
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    Кака

    «Лично я не думаю, что оборона сборной Англии уязвима. На самом деле, я думаю, что у Англии очень хорошие защитники. Кроме того, дело не в отдельном игроке или конкретной линии, а в соревновании в целом. Это касается всех игроков на поле, потому что организация защиты начинается с нападающих.

    Они отвечают за то, чтобы задать тон обороне и не дать ей дойти до критической точки. Поэтому, на мой взгляд, главное — найти правильный баланс в игре команды, а не концентрироваться на какой-то одной конкретной линии. Если вы сможете добиться такого баланса, это увеличит ваши шансы на победу», — приводит слова Кака Daily Mail.

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