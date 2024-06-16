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    «Ювентус» хочет подписать защитника «Болоньи»

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    Защитник «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори входит в список основных трансферных целей «Ювентуса».

    Риккардо Калафьори
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    Риккардо Калафьори

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» стал главным претендентом на подписание 22-летнего футболиста.

    Источник при этом утверждает, что переговоры с «Болоньей» будут непростыми. Нынешний клуб Калафьори хочет сохранить ведущих игроков в связи с предстоящим дебютом в Лиге чемпионов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Калафьори в 30 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Серии А 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

    Напомним, новым главным тренером «Ювентуса» стал Тиаго Мотта, в минувшем сезоне возглавлявший «Болонью».

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