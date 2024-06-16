«Ювентус» хочет подписать защитника «Болоньи»

Защитник «Болоньи» и сборной Италиивходит в список основных трансферных целей

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ювентус» стал главным претендентом на подписание 22-летнего футболиста.

Источник при этом утверждает, что переговоры с «Болоньей» будут непростыми. Нынешний клуб Калафьори хочет сохранить ведущих игроков в связи с предстоящим дебютом в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Калафьори в 30 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Серии А 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Напомним, новым главным тренером «Ювентуса» стал Тиаго Мотта, в минувшем сезоне возглавлявший «Болонью».