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    Тренер сборной Венгрии: Беру на себя ответственность, не буду ни на кого указывать пальцем

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    Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о поражении от Швейцарии (1:3) на Евро-2024.

    Марко Росси
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    Марко Росси

    «Первый тайм был очень плохим, за исключением первых семи-восьми минут, но мы играли слишком пассивно. Против таких команд на этом уровне становится очень сложно.

    Я не собираюсь ни на кого указывать пальцем. Я тренер, поэтому беру на себя ответственность.

    Сборная Швейцарии — это очень опытная команда с качественными игроками с отличными физическими данными. Когда счет стал 1:2, мы сильно давили и были близки к тому, чтобы забить еще один мяч после удара Варги.

    Но они использовали свой опыт, замедлили игру и правильно использовали хитрость. Меня расстраивает, что мы пропустили гол в конце игры таким образом», — приводит слова России официальный сайт УЕФА.

    Таким образом, после первого тура группу А возглавляют сборные Швейцарии и Германии с 3 очками. Венгрия и Шотландия пока с 0 очков.

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