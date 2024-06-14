Источник: «Наполи» вступил в переговоры с «Челси» по трансферу Лукаку

Руководстворассматривает возможность подписания нападающего. Об этом сообщает Football Italia.

Стало известно, что боссы неаполитанцев вступили в переговоры с «Челси» по поводу трансфера Лукаку. «Наполи» хочет взять форварда в аренду, а «синие» хотят продать игрока.

Руководство «Челси» хочет получить 45 млн. евро за Лукаку, но неаполитанцы считают эту цену слишком завышенной. Напомним, что «синие» купили форварда за 115 млн. евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Наполи» Антонио Конте лично заинтересован в приобретении Лукаку, с которым уже разговаривал по телефону после окончания нынешнего сезона.

В сезоне 2023/2024 бельгиец выступал за «Рому» на правах аренды, в котором провел 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 голевые передачи.