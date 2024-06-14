Ибрагимович: Через полгода в «Милане» у меня уже появилась седина, вот так я работаю

Известный шведский футболиствысказался о своей деятельности в

«Через полгода у меня уже появилась седина, вот так я работаю. После 20-25 лет в футболе появляется больше свободы, у меня двое детей, которым теперь я посвящаю время, которое раньше не мог посвятить из-за матчей, переездов, отелей.

Через полгода после моего ухода Фурлани позвонил мне, и с этого все началось. Затем мы поговорили с Кардинале, только я и он, он предложил мне вернуться в "Милан", чтобы стать партнером RedBird.

Я сказал ему: "Если я вернусь в 'Милан', проект должен быть успешным". Я не приму проигрыша, дело не в том, что мне это не нравится, я этого не приму. Я хочу побеждать, и я сделаю это. Кардинале ответил: Добро пожаловать», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia