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    Бригада Орсато обслужит матч Сербия — Англия на Евро-2024

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    Стали известны судейские назначения на матчи группового этапа Евро-2024, которые пройдут 16-го июня.

    Даниэле Орсато обслужит матч Сербия — Англия
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    Даниэле Орсато обслужит матч Сербия — Англия

    Польша — Нидерланды: рефери — Артур Диаш, ассистенты рефери — Паулу Соареш, Педру Рибейру (все — Португалия), четвёртый рефери — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина), видеопомощник рефери — Тьягу Мартинш (Португалия).

    Словения — Дания: рефери — Сандро Шерер, ассистенты рефери — Стефан Де Алмейда, Беким Зогай (все — Швейцария), четвёртый рефери — Донатас Румшас (Литва), видеопомощник рефери — Федайи Сан (Швейцария).

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    • Сербия — Англия: рефери — Даниэле Орсато, ассистенты рефери — Чиро Карбоне, Алессандро Джаллатини (все — Италия), четвёртый рефери — Иван Кружляк (Словакия), видеопомощник рефери — Массимилиано Иррати (Италия).

    Напомним, что Евро-2024 стартует сегодня, 14-го июня и закончится 14-го июля. Турнир пройдет в Германии.

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