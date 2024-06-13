Семшов: Надеюсь, с Моттой «Ювентус» преобразится

Бывший российский футболиствысказался о назначениина должность главного тренера туринского «Ювентуса».

«Будет новая команда, новые футболисты. Потребуется время. Мне понравились некоторые тезисы Мотты, но с одним бы я поспорил. Он говорит, что вратарь — это первый нападающий. Мы видели в завершившемся сезоне чемпионата России, как вратари играли ногами. Боюсь, что если у него так будут играть вратари, то результата можно не достичь. Надеюсь, что "Ювентус" преобразится», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

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Напомним, в среду, 12 июня, «Ювентус» объявил о назначении Тьяго Мотты. Бывший главный тренер «Болоньи» завершил профессиональную карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ».