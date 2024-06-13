Месси подтвердил, что не сыграет на олимпийском турнире в Париже

Капитан сборной Аргентинысообщил, что не будет участвовать в футбольном турнире на Олимпиаде в Париже.

«Я общался с тренером олимпийской сборной Хавьером Маскерано. Мы поняли друг друга. Трудно сейчас думать об Олимпиаде, потому что мы находимся на Кубке Америки.

Меня не будет в клубе два или три месяца, если я поеду и на Олимпийские игры. Более того, я не в том возрасте, чтобы играть везде.

Мне приходится выбирать осторожно. Сыграть два турнира подряд — это слишком. Мне очень повезло сыграть на футбольном олимпийском турнире (в 2008 году — прим.) и выиграть его. Это был замечательный опыт», — приводит слова Месси ESPN.

На олимпийском турнире футбольные сборные смогут включить в заявку только трех игроков старше 23 лет.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Марокко, Ирака и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже и еще шести городах Франции.