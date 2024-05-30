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    Тренер олимпийской сборной Аргентины уговаривает Месси выступить на Играх в Париже

    Футбол Сборная Аргентины Интер Майами MLS
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, возможно, сыграет за сборную Аргентины на Олимпиаде в Париже.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации TyC Sports, главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано делает всё возможное, чтобы убедить Месси сыграть на Олимпиаде.

    На олимпийском турнире футбольные сборные смогут включить в заявку только трех игроков старше 23 лет.

    Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Марокко, Ирака и Украины.

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    • Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже и еще шести городах Франции.

    Ранее стало известно, что Месси сыграет за сборную Аргентины на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

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