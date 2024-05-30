Тренер олимпийской сборной Аргентины уговаривает Месси выступить на Играх в Париже

Нападающий «Интер Майами», возможно, сыграет за сборнуюна Олимпиаде в Париже.

По информации TyC Sports, главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано делает всё возможное, чтобы убедить Месси сыграть на Олимпиаде.

На олимпийском турнире футбольные сборные смогут включить в заявку только трех игроков старше 23 лет.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Марокко, Ирака и Украины.

Футбольный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже и еще шести городах Франции.

Ранее стало известно, что Месси сыграет за сборную Аргентины на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.