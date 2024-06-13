Официально: «Бавария» подписала защитника «Штутгарта»

Защитникстал игроком, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Игрок сборной Японии подписал контракт с мюнхенским клубом до 2028 года.

«Для меня большая честь играть за один из крупнейших клубов мира. Название "Бавария" также хорошо звучит в Японии. Я всегда отдавал все силы в "Штутгарте" и благодарен клубу. Теперь я с нетерпением жду вызова в Мюнхене и хочу внести свой вклад в то, чтобы "Бавария" выиграла много титулов. Пришло время сделать новый шаг, и для меня "Бавария" — идеальный клуб для этого», — сказал Ито.

Ранее была информация, что сумма трансфера игрока составит 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ито провел за «Штутгарт» 29 игр и сделал две результативные передачи.