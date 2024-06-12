Источник: Сергеев не хочет переходить в «Локомотив»

Нападающийвыступает против перехода в. Об этом сообщает Sport24.

Ранее в СМИ сообщали о том, что «Зенит» может обменять Сергеева в «Локомотив», а взамен получить полузащитника Максима Глушенкова. Несмотря на это, форвард «сине-бело-голубых» хочет остаться в Санкт-Петербурге.

В прошедшем сезоне Сергеев провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Локомотива» не хочет отпускать Глушенкова в «Зенита», предлагая полузащитнику новый контракт с повышенной зарплатой.