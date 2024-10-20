Рома
Интер
«Рома»
Турнирное положение: Римляне выдали крайне противоречивый старт чемпионата. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Рома» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 8 забитыми мячами.
Рома — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть викторию. Римляне удовлетворились лишь ничьей с «Монцей» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Эльфсборга» (0:1) в Лиге Европы. Зато встреча с «Венецией» завершилась непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Алексис Салемакерс — травмирован.
Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Рома» добыла всего лишь 10 очков. Зато отставание от лигочемпионской 4 позиции составляет всего 3 очка.
Матчи против «Интера» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Рома» потерпела 4 поражения при всего одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Вот только в 3 последних очных поединках с миланским клубом «волки» были биты.
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы явно намерены завоевать Скудетто. Команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» в 7 матчах чемпионата набрал 14 очков. А вот настреляла команда уже 16 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Интер» сумел сломить сопротивление «Торино» (3:2).
А вот до того миланцы разгромили «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов (4:0). Да и поединок с «Удинезе» завершился победой (3:2).
В 5 своих последних матчах «Интер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Миланцы лишь на три зачетных балла отстают от первого места. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз в 7 поединках чемпионата.
В трех своих последних поединках подопечные Симоне Индзаги победили. Причем в этих матчах миланцы забивали не менее 3 мячей.
При этом «Интер» в кадровом плане выглядит весьма уверенно. Вот только лидеры вернутся из своих сборных в разном функциональном состоянии.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы явно способны прибавить во всех компонентах.
Статистика для ставок
- Римляне в среднем пропускают меньше гола за матч
- Миланцы победили в 3 своих последних поединках
- «Рома» уступила «Интеру» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: «Интер» выглядит мощнее нестабильных римлян, и явно будет максимально активно атаковать.
Миланцы имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, и наверняка быстро вскроют оборону «волков».
Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75