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    «Интер» оперативно загонит «волков»

    «Рома» — «Интер». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия А, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Интер»
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    Хакан Чалханоглу
    20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Октября 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 21:45 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне выдали крайне противоречивый старт чемпионата. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рома» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 8 забитыми мячами.

    Рома — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела добыть викторию. Римляне удовлетворились лишь ничьей с «Монцей» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Эльфсборга» (0:1) в Лиге Европы. Зато встреча с «Венецией» завершилась непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Алексис Салемакерс — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Рома» добыла всего лишь 10 очков. Зато отставание от лигочемпионской 4 позиции составляет всего 3 очка.

    Матчи против «Интера» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Рома» потерпела 4 поражения при всего одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут рисковать. Вот только в 3 последних очных поединках с миланским клубом «волки» были биты.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы явно намерены завоевать Скудетто. Команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Интер» в 7 матчах чемпионата набрал 14 очков. А вот настреляла команда уже 16 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Интер» сумел сломить сопротивление «Торино» (3:2).

    А вот до того миланцы разгромили «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов (4:0). Да и поединок с «Удинезе» завершился победой (3:2).

    В 5 своих последних матчах «Интер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Миланцы лишь на три зачетных балла отстают от первого места. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз в 7 поединках чемпионата.

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    В трех своих последних поединках подопечные Симоне Индзаги победили. Причем в этих матчах миланцы забивали не менее 3 мячей.

    При этом «Интер» в кадровом плане выглядит весьма уверенно. Вот только лидеры вернутся из своих сборных в разном функциональном состоянии.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Миланцы явно способны прибавить во всех компонентах.

    Статистика для ставок

    • Римляне в среднем пропускают меньше гола за матч

    • Миланцы победили в 3 своих последних поединках

    • «Рома» уступила «Интеру» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Интер» выглядит мощнее нестабильных римлян, и явно будет максимально активно атаковать.

    Миланцы имеют в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня, и наверняка быстро вскроют оборону «волков».

    Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Рома» — «Интер»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» оперативно загонит «волков»
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