«Ювентус» — «Лацио»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче восьмого тура итальянской Серии Ана своем поле одолелсо счетом 1:0.

Автоголом в этой игре отметился Марио Гила на 85-й минуте поединка.

Отметим, что «Лацио» с 24-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Алессио Романьоли.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Лацио 1:0 Гол: 1:0 Марио Хила (автогол) (85') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Николо Савона (Тимоти Уэа, 54'), Федерико Гатти (Данило, 73'), Пьер Калюлю, Хуан Кабаль, Андреа Камбьязо, Хефрен Тюрам (Vasilije Adzic, 72'), Мануэль Локателли (Николо Фаджоли, 54'), Дуглас Луис, Душан Влахович, Кенан Йылдыз Лацио: Иван Проведель, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 78'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Валентин Кастеллано, Маттиа Цаканьи (Гаэтано Кастровилли, 67'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 67'), Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи (Матиас Весино, 67'), Адам Марушич, Булайе Диа (Патрисио Габбарон, 27') Предупреждения: Мануэль Локателли (45 + 2'), Николо Савона (50'), Николо Фаджоли (60') Удаление: Алессио Романьоли (24')

Календарь и таблица Серии А

У «Ювентуса» теперь 16 очков и второе место в турнирной таблице, «Лацио» (13) — пятый.