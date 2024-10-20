ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеРоль Мбаппе, будущее Тен Хага, новый облик «Барсы»: какие предсезонные планы сбылись, а какие нет? Радость игроков «Зенита»Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
    Все новости спорта

    Удержится ли «Атлетико» в топ-3?

    Атлетико — Леганес: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Леганес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хулиан Альварес
    20 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Леганес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Леганес

    Леганес

  • Леганес
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал 17 очков и занимает третью строчку.

    Команда на семь очков отстает от лидера «Барселоны», а также на четыре — от второго в таблице «Реала». В то же время, она лишь по дополнительным показателям опережает четвертый «Вильярреал».

    Атлетико — Леганес: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги «Атлетико» на чужом поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Аспиликуэта, Льоренте, Ле Норман, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Атлетико» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, но с учетом явного преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них отличные шансы на три очка.

    Хулиан Альварес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

    «Леганес»

    Турнирное положение: «Леганес» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

    Команда занимает 17-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также уступая 16-му в таблице «Хетафе» лишь по дополнительным показателям.

  • Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • Собираем сборную из лучших игроков элитных европейских лиг на данный момент сезона 2024-25
  • 13/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Вальядолид» (3:1).

    Этот успех в неофициальном поединке прервал ничейную серию коллектива в три матча, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмирован — Наим Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и неофициальными, «Леганес» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, которые, тем не менее, демонстрируют способность увезти домой ничью, ведь этот результат фиксировался в их трех последних играх Ла Лиги.

    Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетико» не выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Леганеса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Леганес» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Леганеса» — в 11.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Андреева — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Комо — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Атлетико» в топ-3?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры