20 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Леганес». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал 17 очков и занимает третью строчку.

Команда на семь очков отстает от лидера «Барселоны», а также на четыре — от второго в таблице «Реала». В то же время, она лишь по дополнительным показателям опережает четвертый «Вильярреал».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги «Атлетико» на чужом поле сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива третьей в пяти последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Аспиликуэта, Льоренте, Ле Норман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх (все — в рамках Ла Лиги) «Атлетико» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, но с учетом явного преимущества в классе, а также фактора своего поля, у них отличные шансы на три очка.

Хулиан Альварес — лучший бомбардир команды в Ла Лиге текущего сезона с тремя голами.

«Леганес»

Турнирное положение: «Леганес» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал восемь очков.

Команда занимает 17-ю строчку вне зоны вылета, опережая ее на два балла, а также уступая 16-му в таблице «Хетафе» лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл «Вальядолид» (3:1).

Этот успех в неофициальном поединке прервал ничейную серию коллектива в три матча, которые пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмирован — Наим Гарсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были официальными и неофициальными, «Леганес» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.

Это свидетельствует о не лучшей форме гостей, которые, тем не менее, демонстрируют способность увезти домой ничью, ведь этот результат фиксировался в их трех последних играх Ла Лиги.

Хуан Крус — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Атлетико» не выиграл

в пяти из шести последних матчей «Леганеса» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Леганес» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Леганеса» — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в четырех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95