Эмполи
Наполи
«Эмполи»
Турнирное положение: Этой команде явно предстоит борьба за выживание. Ныне она находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Эмполи» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 6 забитыми мячами.
Эмполи — Наполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Эмполи» уступил «Лацио» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Фиорентиной» (0:0). Зато встреча с «Торино» завершилась натужной викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: главной ценностью «Эмполи» являются надежные тылы. В 7 поединках чемпионата команда пропустила лишь 4 мяча.
Матчи против «Наполи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эмполи» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать на своих козырях. Надежные тылы постараются выстоять перед атаками лидера.
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы явно намерены добыть Скудетто. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Наполи» в 7 матчах чемпионата набрал 16 очков. А вот забила команда не так уж и много — 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда набрала три очка. «Наполи» уверенно расправился с «Комо» (3:1).
А вот до того неаполитанцы дома одолели «Монцу» (2:0). Правда, чуть раньше команда буквально смела с газона «Палермо» (5:0).
В 5 своих последних матчах «Наполи» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 14 мячей при одном пропущенном.
Не сыграют: Станислав Лоботка, Алекс Мерет — травмированы.
Состояние команды: Неаполитанцы лишь на два зачетных балла опережают идущий следом «Интер». А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 7 матчах Серии А.
В трех своих последних поединках неаполитанцы победили. Причем лишь в одном из них команда Антонио Конте пропустила.
При этом «Наполи» в двух последних очных поединках уступил «Эмполи». Да и сейчас неаполитанцам придется знатно поднапрячься.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хвича Кварацхелия и его партнеры намерены остаться на вершине.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
- Неаполитанцы победили в 3 своих последних поединках
- «Эмполи» обыграл неаполитанцев в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.07Ювентус — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Команда Конте намерена сохранить лидерство, и явно будет максимально активно атаковать.
Неаполитанцы намерены как можно скорее вскрыть надежные тылы соперника, в чем способны преуспеть.
Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10