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    «Наполи» начнет без прелюдий

    «Эмполи» — «Наполи». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Серия А, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Наполи». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Октября 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 13:30 Наполи

    Наполи

  • Неаполь
    •

    «Эмполи»

    Турнирное положение: Этой команде явно предстоит борьба за выживание. Ныне она находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эмполи» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 6 забитыми мячами.

    Эмполи — Наполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Эмполи» уступил «Лацио» (1:2).

    До того команда подписала мировую с «Фиорентиной» (0:0). Зато встреча с «Торино» завершилась натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: главной ценностью «Эмполи» являются надежные тылы. В 7 поединках чемпионата команда пропустила лишь 4 мяча.

    Матчи против «Наполи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эмполи» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать на своих козырях. Надежные тылы постараются выстоять перед атаками лидера.

    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы явно намерены добыть Скудетто. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Наполи» в 7 матчах чемпионата набрал 16 очков. А вот забила команда не так уж и много — 14 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда набрала три очка. «Наполи» уверенно расправился с «Комо» (3:1).

    А вот до того неаполитанцы дома одолели «Монцу» (2:0). Правда, чуть раньше команда буквально смела с газона «Палермо» (5:0).

    В 5 своих последних матчах «Наполи» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 14 мячей при одном пропущенном.

    Не сыграют: Станислав Лоботка, Алекс Мерет — травмированы.

    Состояние команды: Неаполитанцы лишь на два зачетных балла опережают идущий следом «Интер». А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 7 матчах Серии А.

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    В трех своих последних поединках неаполитанцы победили. Причем лишь в одном из них команда Антонио Конте пропустила.

    При этом «Наполи» в двух последних очных поединках уступил «Эмполи». Да и сейчас неаполитанцам придется знатно поднапрячься.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хвича Кварацхелия и его партнеры намерены остаться на вершине.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • Неаполитанцы победили в 3 своих последних поединках

    • «Эмполи» обыграл неаполитанцев в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Команда Конте намерена сохранить лидерство, и явно будет максимально активно атаковать.

    Неаполитанцы намерены как можно скорее вскрыть надежные тылы соперника, в чем способны преуспеть.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Эмполи» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» начнет без прелюдий
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