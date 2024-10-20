20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Эмполи» и «Наполи». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Наполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение: Этой команде явно предстоит борьба за выживание. Ныне она находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Эмполи» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 6 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. «Эмполи» уступил «Лацио» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Фиорентиной» (0:0). Зато встреча с «Торино» завершилась натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: главной ценностью «Эмполи» являются надежные тылы. В 7 поединках чемпионата команда пропустила лишь 4 мяча.

Матчи против «Наполи» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Эмполи» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать на своих козырях. Надежные тылы постараются выстоять перед атаками лидера.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы явно намерены добыть Скудетто. Команда сейчас находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Наполи» в 7 матчах чемпионата набрал 16 очков. А вот забила команда не так уж и много — 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда набрала три очка. «Наполи» уверенно расправился с «Комо» (3:1).

А вот до того неаполитанцы дома одолели «Монцу» (2:0). Правда, чуть раньше команда буквально смела с газона «Палермо» (5:0).

В 5 своих последних матчах «Наполи» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 14 мячей при одном пропущенном.

Не сыграют: Станислав Лоботка, Алекс Мерет — травмированы.

Состояние команды: Неаполитанцы лишь на два зачетных балла опережают идущий следом «Интер». А вот оборона команды дала результативный сбой 5 раз в 7 матчах Серии А.

В трех своих последних поединках неаполитанцы победили. Причем лишь в одном из них команда Антонио Конте пропустила.

При этом «Наполи» в двух последних очных поединках уступил «Эмполи». Да и сейчас неаполитанцам придется знатно поднапрячься.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Хвича Кварацхелия и его партнеры намерены остаться на вершине.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Неаполитанцы победили в 3 своих последних поединках

«Эмполи» обыграл неаполитанцев в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Команда Конте намерена сохранить лидерство, и явно будет максимально активно атаковать.

Неаполитанцы намерены как можно скорее вскрыть надежные тылы соперника, в чем способны преуспеть.

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10