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    Команды не забьют много голов

    «Оренбург» — «Крылья Советов». Ставка (к. 3.15) и прогноз на РПЛ 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Крылья Советов»
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    Бенхамин Гарре — игрок «Крыльев Советов»
    В рамках 12-го тура российской Премьер-лиге «Оренбург» на своем поле примет «Крыльев Советов». Поединок пройдет 20 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Октября 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 16:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона. «Оренбург» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе после 11-и туров.

    Команда находится в зоне вылета, а отставание от 12-й строчки составляет 4 пункта. Несмотря на это, «Оренбург» не так уж и плохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 11-е место в лиге.

    Оренбург — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда проиграла «Зениту» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 61-й минуте с пенальти. До этого «Оренбург» уступил «Локомотиву» (1:2) в Кубке России.

    Команда не может победить в нынешнем сезоне на протяжении 15-и последних матчей. К тому же, «Оренбург» проиграл 3 последних встреч, пропустив за этот период 5 мячей при 2-х забитых.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Да, «Оренбург» находится в ужасном положении, но выход из этой ситуации точно есть. Руководство клуба уволило Давида Деограсию с поста главного тренера.

    Сейчас команда будет мотивированна одержать долгожданную победу, тем более на своем поле. В предстоящем матче «Оренбург» встретится с «Крыльями Советов», который точно сможет оказать сопротивление.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы располагаются на 10-й строчке в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе после 11-и туров. «Крылья Советов» опережают зону стыков на 3 балла.

    К тому же, команда занимает 12-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав на чужом поле 4 очка из 15-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлой встрече чемпионата России «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву» (0:1), пропустив гол на 75-й минуте. Матчем ранее самарцы обыграли махачкалинское «Динамо» в серии пенальти в рамках Кубка России.

    В последних 5-и матчах «Крылья Советов» выиграли только 1 раз, а также по 2 раза проиграли и сыграли вничью. За этот период команда забила 5 голов при 9-и пропущенных.

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    Состояние команды: Сейчас «Крылья» находятся не далеко от зоны стыков, команде необходимо чаще побеждать, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы.

    В последних 5-и очных встречах «Крылья Советов» трижды играл вничью с «Оренбургом» и только 1 раз победил. Смогут ли на сей раз самарцы одержать важную победу? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» не может победить на протяжении 15-и последних матчей во всех турнирах

    • В последних 3-х матчах в РПЛ «Крылья» не пробивали тотал 2.5 больше

    • «Крылья Советов» и «Оренбург» трижды играли вничью в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.20, победа «Крыльев Советов» — 3.15, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Оренбург» будет испытывать те же проблемы, что и в прошлых матчах, а «Крылья» умело воспользуются ошибками соперника.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 3.15.

    Прогноз: В последнее время команды выдают низовые матчи в РПЛ.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.10.

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    «Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Команды не забьют много голов
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