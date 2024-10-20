Вулверхэмптон
Манчестер Сити
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше АПЛ этот коллектив финишировал на 14 месте в таблице, существенно опередив зону вылета.
В текущем сезоне «Вулверхэмптон» в семи турах набрал лишь балл и идет последним. У него одна ничья и шесть проигрышей, разница мячей — 9:21.
Вулверхэмптон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «волки» потерпели выездное фиаско от «Брентфорда» со счетом 3:5. Перед этим они на своем поле уступили «Ливерпулю» 1:2 и потерпели фиаско в Бирмингеме от «Астон Виллы» 1:3.
Не сыграют: Лазарет команды полон, так что игру пропустит несколько основных футболистов.
Состояние команды: В новом сезоне «Вулвехэмптон» провел девять встреч в различных турнирах и смог победить только в одном из них, обыграв перволиговый «Бернли» в Кубке лиги. В остальных же восьми поединках была еще одна ничья и семь фиаско, и три из них с разницей в два и более мячей. К данной же игре «оранжево-черных» с 5-матчевой серией из поражений, но в каждом из этих поединков они забивали.
«Ман Сити»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше АПЛ коллектив Гвардиолы выиграл очередные золотые медали.
В текущем розыгрыше АПЛ «Ман Сити» в семи играх набрал 17 баллов и идет вторым, уступая пункт первому «Ливерпулю». У него пять викторий и две ничьи, разница мячей составляет 17:8.
Последние матчи: В предыдущем игровом дне чемпионата Англии «горожане» на своем поле не без труда выиграли у «Фулхэма» со счетом 3:2. Немногим ранее они в Братиславе разгромили местный «Слован» 4:0 в рамках Лиги чемпионов и расписали гостевую мировую 1:1 с «Ньюкаслом» в АПЛ.
Не сыграют: Родри и Кевин Де Брейне пребывают в лазарете команды.
Состояние команды: «Ман Сити» в новом сезоне отыграл 11 встреч в различных турнирах и ни разу еще не проиграл в них. У команды четыре мировых исхода и семь выигрышей. В своих двух предыдущих поединках команда одержала две виктории, а перед этим три из четырех матчей завершила ничейными результатами. И отметим, что только в одном поединке из 11 проведенных «горожане» уходили с поля без результативных действий.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» дома обыграл «Ман Сити» со счетом 2:1
- «Горожане» выиграли у «волков» в семи из восьми предыдущих очных встреч
- В трех из пяти минувших очных противостояниях данных команд забивали обе стороны
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ман Сити» — 1.34, победа «Вулверхэмптона» — 9.50, ничья — 5.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.76 соответственно.
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Прогноз: Аутсайдер текущего розыгрыша АПЛ даже на своем поле вряд ли сможет противостоять действующему чемпиону. В общем, ставим здесь с форой -1,5 на гостей.
Рекомендуемая ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.87.
Прогноз: И также еще здесь поставим на обмен забитыми голами, ведь «волки» несмотря на проигрышную серию забивали в каждой из этих игр.
Ставка: обе забьют за 1.82.