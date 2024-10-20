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    «Ливерпуль» одолеет «Челси», «Рубин» и «Динамо» не покажут результативный футбол

    Экспресс дня 20 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Арне Слот
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и России На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Вольфсбург» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Вольфсбург» находится на 12-м месте в таблице. У команды 7 очков по итогам шести встреч. «Вольфсбург» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

    В нынешнем месяце «Вольфсбург» провел один матч. 5 октября команда встречалась в гостях с «Бохумом» и победила со счетом 3:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Вердер» располагается на 11-й строчке. У клуба 8 очков по итогам шести поединков. Бременцы в последних пяти матчах одержали две победы.

    Последний раз клубы играли друг с другом 30 марта. «Вердер» дома уступил со счетом 0:2. Удастся ли добиться успеха теперь?

    Ставка: Обе забьют за 1.55.

    «Ливерпуль» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» перед стартом нового сезона сменил тренера. Команду возглавил Арне Слот. Букмекеры не думали, что красные отлично начнут чемпионат. «Ливерпуль» сразу бросил вызов «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в борьбе за золотые медали.

    В восьми турах у «Ливерпуля» была только одна осечка. 14 сентября клуб дома неожиданно уступил «Ноттингем Форесту». На данный момент в АПЛ у команды шесть побед.

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    «Челси» находится в топ-4. Клуб набрал 14 очков по итогам семи поединков. У синих 4 победы, две ничьи и одно поражение.

    Лондонцы не проигрывают с 19 августа. Тогда «Челси» в гостях уступил «Серветту» со счетом 1:2. В октябре у синих были одна победа и одна ничья. Клуб выиграл у «Гента» (4:2), а также разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1).

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 1.62.

    «Рубин» — «Динамо»

    Футбол. Чемпионат России

    Рашид Рахимов проделал в «Рубине» отличную работу. Команду опасаются лидеры РПЛ. В предстоящем матче казанцы наверняка создадут «Динамо» немало проблем.

    В таблице «Рубин» идет на 7-м месте. У команды 15 очков по итогам 11 встреч. Разница мячей — 14-15.

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  • 16/10/2024

    • «Динамо» опережает «Рубин» на пять очков. К Марцелу Личке вопросов всё больше. Динамовцы слабо выглядят в противостояниях с топ-клубами.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Накануне международного перерыва «Динамо» проиграло два дерби за неделю. У команды есть проблемы в обороне. В атаке не хватает стабильности Константину Тюкавину. Сейчас динамовцы находятся на 5-м месте в таблице, набрав 20 очков.

    В предстоящей встрече гостям важно не проиграть. «Рубину» также нужны очки. Скорее всего, результативного футбола не будет.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.98.

    Общий коэффициент — 4.97.

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    Экспресс дня 20 октября: прогноз, ставка (4.97), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Экспресс. «Ливерпуль» одолеет «Челси», «Рубин» и «Динамо» не покажут результативный футбол
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