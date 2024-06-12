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    Буффон считает, что сборную Италии недооценивают на Евро-2024

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    Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от игры национальной команды на предстоящем чемпионате Европы 2024-го года.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    «Я думаю, что сборную Италии недооценивают. Это очень конкурентоспособный коллектив. Также впечатляет человеческий уровень этих ребят Мне это нравится больше всего: у них есть чувство принадлежности к чему-то большому и правильное отношение отношение.

    Есть смирение и трудолюбие. Кроме того, есть от четырёх до шести лидеров, лучших игроков. Так что у Италии есть всё, что нужно для хорошей конкуренции», — приводит слова Буффона TMW.

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