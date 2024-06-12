Буффон считает, что сборную Италии недооценивают на Евро-2024

Бывший голкипер сборнойподелился ожиданиями от игры национальной команды на предстоящем чемпионате Европы 2024-го года.

«Я думаю, что сборную Италии недооценивают. Это очень конкурентоспособный коллектив. Также впечатляет человеческий уровень этих ребят Мне это нравится больше всего: у них есть чувство принадлежности к чему-то большому и правильное отношение отношение.

Есть смирение и трудолюбие. Кроме того, есть от четырёх до шести лидеров, лучших игроков. Так что у Италии есть всё, что нужно для хорошей конкуренции», — приводит слова Буффона TMW.

Напомним, что Евро-2024 стартует в пятницу, 14-го июня. Сборная Италии на групповом этапе сыграет против Албании, Испании и Хорватии.