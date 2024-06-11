Аленичев: Готов вернуться к тренерской работе

Известный российский тренер и футболист Дмитрийсообщил, что готов вернуться к активной тренерской карьере и готов изучить все поступающие предложения.

«Сколько контрактов мне предлагали за время паузы в работе? Ни одного. Только в устном порядке. Таких предложений было немало, но они не заслуживали моего интереса.

Пауза получается достаточно продолжительная, конечно, хочется вернуться к работе. Но я не сижу на диване, отдыхая и смотря телевизор. Мне не скучно, и, если появится вариант с клубом, который устроит, с удовольствием буду тренировать. Я открыт для предложений, надеюсь, такой шанс мне представится», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Последним клубом в тренерской карьере Дмитрия Аленичева был «Енисей» (2017-2019), также он работал с московским «Спартаком», тульским «Арсеналом» и юношеской сборной России. Недавно прошла информация об интересе к нему со стороны «Балтики».