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    Кварацхелия возглавил рейтинг самых дорогих игроков с постсоветского пространства в истории

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    Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов с постсоветского пространства за всю историю.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Лидирует в рейтинге вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, чья стоимость составляет 85 миллионов евро. В тройке расположились украинцы Михаил Мудрик, выступающий за «Челси» (60 миллионов евро) и экс-форвард «Милана» Андрей Шевченко, стоимость которого в 2006-м составляла 51 миллион евро.

    В пятерку входят защитник «Арсенала» Александр Зинченко (42 миллиона) и хавбек «Интера» Генрих Мхитарян, который в 2016-м стоил 37 миллионов евро.

    Из россиян в топ-10 попали хавбек «Монако» Александр Головин (30 миллионов евро в 2018-м) и защитник ЦСКА Марио Фернандес (30 миллионов евро в 2019-м).

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